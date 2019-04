Selbst gemachte Erdbeereis-Lutscher sind an heißen Tagen eine schmackhafte Erfrischung.

Je wärmer es draußen ist, desto größer ist bei Kindern die Lust auf Eis. Wer rechtzeitig daran denkt und etwas Geduld hat, kann es mit wenig Aufwand selbst zubereiten. Hier ein Rezept für Erdbeereis-Lutscher in vier Pop-Up-Formen à 100 Milliliter (ml):

Zubereitung

1. Die Erdbeeren waschen, putzen und vierteln. Mit dem Puderzucker vermischen und 15 Minuten ziehen lassen.



2. Anschließend mit der Limonade und dem Sirup vermischen und pürieren. Nach Belieben durch ein Sieb gießen - dann wird die Masse feiner.



3. Die Eismasse in vier Pop-Up-Formen geben und mindestens fünf Stunden einfrieren. Am besten schon fünf Minuten vor dem Essen aus dem Tiefkühlschrank nehmen. Dann ist das Eis nicht mehr so hart.