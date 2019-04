Erdbeeren erobern die herzhafte Küche

Süße Erdbeeren kennt jeder - aber wie wären sie mal als Beilage zu Lammfilet oder Scampis? Infos und Rezeptideen für leckere Hauptgerichte und Salate.

Ein frühsommerlicher Genuss: Ein Salat aus grünem Spargel und Erdbeeren. In das Dressing kommen unter anderem Vanille und grüner Pfeffer.

Erdbeeren schmecken zwar auch ohne weitere Zugaben gut, darüber hinaus eignen sie sich aber sowohl prima für Desserts als auch als Beilagen für Hauptspeisen und Salate. Denn die zarten roten Früchtchen, die nur von Mai bis Juli Saison haben, erfreuen Genießer jedes Jahr aufs Neue mit ihrem hübschen Aussehen und ihrem Aroma. Warum also nicht die äußerst Vitamin-C-reichen und kalorienarmen Beeren so oft wie möglich in den Speiseplan einbauen?