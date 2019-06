Die kalte Gurken-Joghurt-Suppe ist die ideale Speise für warme Tage- und ganz einfach zubereitet.

Zubereitung:

Das Brötchen in kaltem Wasser einweichen. Drei Viertel der Salatgurke schälen und längs halbieren. Die Kerne mit einem Löffel entfernen und das Fruchtfleisch in grobe Stücke schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden.