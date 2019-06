Kalte Spreewälder Gurkensuppe mit Plins-Aal-Röllchen

Ist leicht und sieht gut aus: Als Vorspeise macht sich die geeiste Spreewälder Gurkensuppe hervorragend.

Für den Apfel-Gurken-Salat die Salatgurke sowie den Apfel schälen und das Apfelkerngehäuse entfernen, den Dill fein hacken. Dabei von den Gurken die Schalen für das Gurkenöl beiseitelegen. Den Apfel und die Gurke in kleine Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Salz, Pfeffer und Zucker dazugeben und mit Essig, dem fein gehackten Dill und etwas Öl abschmecken.

Für die Fischfarce den Dill waschen und fein schneiden. Das Fischfilet am besten leicht anfrieren, dann mit der Sahne, dem Eiweiß, dem Dill und dem Meerrettich in einer Küchenmaschine glatt mixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, dann die Farce bis zur weiteren Verwendung kühl stellen.

Die Haut vom Räucheraal entfernen und die Filets vorsichtig als Ganzes vom Knochen lösen. Die Plinse in gleichmäßige Rechtecke schneiden und diese so auf eine Klarsichtfolie legen, dass eine rechteckige Fläche entsteht, die in der Länge dem Aalfilet entspricht. Die Plinsfläche mit der Fischfarce hauchdünn bestreichen und die Räucheraalfilets auflegen. Die Plins nun der Länge nach mithilfe der Folie aufrollen. Die gefüllten Plins in der Folie fest verpacken. Die Plins-Aal-Röllchen im auf 70 °C vorgeheizten Backofen rund 30 Minuten lang garen. Anschließend herausnehmen und leicht auskühlen lassen.