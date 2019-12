Reste vom Festessen kreativ verwerten

Vom üppigen Weihnachtsessen bleibt fast immer etwas übrig. Damit kann man ganz neue Gerichte zaubern. Tipps und Tricks.

Egal, ob Tiefkühlen oder Kühlschrank: Die gegarten Reste müssen rasch abgekühlt, in entsprechende Behälter gefüllt und gelagert werden. Wer mag, kann bei Fleisch vor dem Weiterverarbeiten noch den Fettrand entfernen, er kann etwas ranzig schmecken.

Wenn man die Reste am nächsten Tag noch essen möchte, kann man Speisen im Kühlschrank aufbewahren. «Dafür sollten sie aber gut verpackt werden», sagt Silke Schönrock vom Landesverband Berlin des Deutschen Hausfrauenbundes. Eine Schale mit einem Teller abzudecken, reiche nicht aus. «Dann kann Flüssigkeit von den Speisen verdunsten und sich im Kühlschrank ansammeln.» Besser sei daher, die Reste in Gefäße umzufüllen, die richtig verschlossen werden können. Für die meisten Reste im Kühlschrank gilt die goldene Zwei-Tage-Regel.

Steht für den nächsten Tag aber schon ein anderes Essen auf dem Programm oder ein Besuch bei Verwandten an, können die Reste auch eingefroren werden. «Bei der Gans sollte man dafür das Fleisch vom Kochen abtrennen und ohne andere Speisen einfrieren», sagt Schönrock. Auch bereits gebratener Karpfen könne problemlos eingefroren und später wieder aufgetaut werden. «Im Eisfach kann man Speisen bei etwa minus 18 Grad gut vier Wochen aufbewahren.»

Temperatur im Kühlschrank muss stimmen

Die richtige Lagerung ist wichtig, um zu verhindern, dass Lebensmittel verderben. So sollte die Temperatur im Kühlschrank zum Beispiel unter fünf Grad gehalten und das Gerät etwa alle vier Wochen gereinigt werden. Gefrorene Lebensmittel sollten außerdem nie auf der Küchenarbeitsplatte aufgetaut werden. Besser ist das Auftauen im Kühlschrank oder in der Mikrowelle, auf jeden Fall aber in einer Schüssel.