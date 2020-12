Feuerzangenbowle: Der Silvester-Klassiker

Der brennende Zuckerhut macht die klassische Feuerzangenbowle zum beliebten Trink-Ritual an Silvester.

Feuerzangenbowle zubereiten:

1. Den Rotwein, den Saft der Zitrone und der Orange, die Zimtstangen sowie die mit Gewürznelken gespickten Zitronen- und Orangenschalen in einen Topf oder Kupferkessel geben und auf dem Rechaud langsam erwärmen, aber nicht kochen.



2. Die Feuerzange mit dem Zuckerhut über den Kessel legen und mit Rum tränken. Den durchtränkten Zuckerhut anzünden und mit einer Kelle den restlichen Rum über den Zuckerhut nachgießen, bis der gesamte Zucker in den Wein getropft ist.



3. Danach die Feuerzange und die Gewürze mit den Schalen entfernen. Mit einer Kelle wird die Bowle dann in feuerfeste Henkelgläser gegossen.