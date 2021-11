100.000 Euro Erlös aus Verkauf von Wildfleisch

1800 Wildschweine werden im Durchschnitt pro Jahr in den Berliner Wäldern geschossen.

Die Berliner Forsten nehmen demnach pro Jahr im Schnitt 105.000 Euro aus dem Verkauf des Wildfleisches ein. Meistens wird das Fleisch über Wildhändler und direkt an Restaurants verkauft. Oft wird auch ein Teil an die Jäger abgegeben und verzehrt. An dem Abschuss von Wild in Berlin sind laut Senat 260 bis 270 Jäger beteiligt.