Delivery Hero erhöht Umsatzprognose: Gutes zweites Quartal

Nach einem starken zweiten Quartal hat der Online-Lieferdienst Delivery Hero seine Umsatzprognose für 2021 angehoben. Der Gesamtumsatz der Segmente soll nun zwischen 6,4 Milliarden und 6,7 Milliarden Euro liegen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Das wären im besten Fall gut 100 Millionen mehr als bislang erwartet.

Auch in Deutschland wagt sich der Konzern wieder vor. Nach einer mehrwöchigen Testphase in Berlin gab Konzernchef Niklas Östberg in dieser Woche bekannt, im Herbst auch nach Frankfurt, Hamburg und München expandieren zu wollen. Dabei will er über die Marke Foodpanda neben Q-Commerce-Lieferungen auch klassische Restaurantbestellungen ausliefern - diese machen nach wie vor den größeren Anteil des Geschäftes aus.