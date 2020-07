R-Wert: Eine Corona-Ampel weiter auf Rot

In Berlin bleibt eine von drei Warnampeln in der Corona-Pandemie weiter auf Rot.

Der sogenannte Reproduktionswert lag am Mittwoch (29. Juli 2020) bei 1,21 und damit leicht niedriger als am Vortag, wie die Senatsgesundheitsverwaltung mitteilte. In der 7-Tages-Statistik lag er bei 1,13.