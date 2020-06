Eine Corona-Ampel auf Rot, 27 Neuinfektionen

Am vierten Tag in Folge liegt die Ansteckungsrate in Berlin über dem kritischen Wert von 1,2.

Die sogenannte Reproduktionszahl werde aktuell auf 1,32 geschätzt, teilte die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch (03. Juni 2020) mit. «Die erste Ampel steht damit weiterhin auf Rot», hieß es zu dem dreiteiligen Ampelsystem, mit dem die Corona-Lage in der Hauptstadt bewertet wird. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Er muss unter 1 liegen, um die Epidemie abflauen zu lassen.

Zwei Ampeln deutlich im grünen Bereich Bei den beiden weiteren Indikatoren liegt Berlin weiter deutlich im grünen Bereich: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche liegt bei 5,1 (Rot: ab 30 pro 100 000), der Anteil der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen bei 3,4 Prozent (Rot: ab 25 Prozent). Spränge eine zweite Ampel auf Rot, könnte dies das Ende für weitere Lockerungen und möglicherweise wieder eine Verschärfung von Maßnahmen bedeuten.

Bislang 200 Menschen in Berlin wegen Corona gestorben Aus den Berliner Bezirken sind im Vergleich zum Vortag insgesamt 27 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet worden, wie die Gesundheitsverwaltung weiter mitteilte. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn des Ausbruchs liegt demnach nun bei 6900, davon gelten 6388 als genesen, 200 Menschen starben.

