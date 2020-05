R-Wert bei 0,9: Alle Berliner Corona-Ampeln wieder grün

Alle drei sogenannten Corona-Ampeln zur Bewertung der Infektionslage in Berlin stehen wieder auf Grün.

Die Reproduktionszahl (R), die in den vergangenen drei Tagen über dem kritischen Wert von 1,2 gelegen hatte, sank auf 0,9, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Dienstagabend (26. Mai 2020) mitteilte. Damit stecken statistisch gesehen 10 Infizierte in Berlin nur noch 9 Menschen an. Am Montag hatte der R-Wert noch bei 1,37 gelegen und die Ampel in den roten Bereich gebracht. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg zu Dienstag um 21 neue Fälle, zwei neue Todesfälle wurden bekannt.