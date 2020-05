Weniger Corona-Patienten in Krankenhäusern

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Patienten in Berliner Krankenhäusern ist weiter gesunken.

412 Menschen werden derzeit in Krankenhäusern isoliert und behandelt, davon liegen 131 auf einer Intensivstation, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Dienstag (12. Mai 2020) mitteilte. In den vergangenen Wochen lagen die Zahlen deutlich höher, meist waren es mehr als 500 Patienten in den Krankenhäusern.