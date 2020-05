Falsches CE-Zeichen: Charité ruft Schutzmasken zurück

Wegen befürchteter Mängel hat die Charité in Berlin Personal zur Rückgabe bestimmter Schutzmasken aufgerufen.

Betroffene Masken werden geprüft

«Die Charité hat FFP2-Masken am vergangenen Donnerstag zurückgerufen, da ein falsches CE-Zertifikat vorlag», teilte die Sprecherin des Universitätsklinikums, Manuela Zingl, am Montag (04. Mai 2020) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Was das für die Schutzwirkung der Masken bedeutet, war zunächst offen: «Aktuell werden die besagten Masken in einem unabhängigen Labor geprüft», erklärte Zingl. Zudem prüfe die Charité eine Strafanzeige gegen den Lieferanten.