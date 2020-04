Coronavirus in Seniorenheimen: Fast 200 Bewohner infiziert

In Berliner Seniorenheimen haben sich bislang 186 Bewohner und 98 Mitarbeiter nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

38 Bewohner seien an einer Erkrankung gestorben, sagte der Sprecher der Gesundheitsverwaltung, Moritz Quiske, am Dienstag (28. April 2020) der Deutschen Presse-Agentur. Ihm zufolge sind 48 Einrichtungen betroffen. Einen größeren Ausbruch gab es aktuell in einem Seniorenwohnhaus in Lichtenberg-Fennpfuhl.