Rund 5680 Corona-Fälle in Berlin

In Berlin haben sich bis Montag 5677 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Im Vergleich zum Vortag waren das 33 Fälle mehr, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Montagabend (27. April 2020) mitteilte. 127 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, sind demnach gestorben - das waren zwei mehr als am Sonntag.