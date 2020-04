Krankenhäuser für Patienten ohne Corona sicher

Menschen mit akuten gesundheitlichen Beschwerden in Berlin sollen trotz der Pandemie Notaufnahmen aufsuchen.

Krankenhäuser seien auch für alle nicht an Covid-19 erkrankten Patienten sicher, betonte die SPD-Politikerin Dilek Kalayci am Montag (20. April 2020) im Gesundheitsausschuss. Es dürfe nicht sein, dass Menschen aus Furcht vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus den Besuch beim Arzt oder in der Notaufnahme scheuten. «Das dürfen wir nicht hinnehmen.» Berlin werde genau hinschauen, was etwa im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann schiefgelaufen sei. Dort hatte es einen schweren Ausbruch von Corona-Infektionen mit zahlreichen Todesfällen gegeben.