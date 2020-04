Kostenlose Behandlung für Menschen ohne Krankenversicherung

Menschen ohne Krankenversicherung können sich in der Coronakrise kostenfrei beim Hausarzt behandeln lassen.

Berlin sei den Angaben zufolge das einzige Bundesland, in dem der Zugang zur hausärztlichen Versorgung so umfassend möglich ist. Nach Ansicht von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ist es von «erheblicher Bedeutung», dass in Zeiten einer Pandemie alle Menschen einen Zugang zur gesundheitlichen Versorgung haben. «Berlin ist mit diesem neuen Angebot bundesweit wegweisend», wurde die Senatorin in der Mitteilung zitiert.