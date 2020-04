Derzeit 4212 Coronavirus-Infizierte in Berlin, 37 Patienten gestorben

In Berlin beträgt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen aktuell 4212 und damit 174 mehr als am Dienstag.

Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwochabend (08. April 2020) mit. Demnach starben bisher 37 an dem Coronavirus erkrankte Patienten, während am Vortag noch 32 Tote gezählt wurden.