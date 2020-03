Corona-Fälle in Berlin: 13 Tote, 2581 Infizierte

Vier Wochen nach der ersten bestätigten Coronavirus-Infektion in Berlin und zwei Wochen nach ersten drastischen Einschränkungen hat sich der Anstieg der Meldezahlen aber abgeschwächt. Der Senat will allerdings nicht an den derzeitigen Ausgangsbeschränkungen rütteln. Der Innensenator kündigt für Verstöße sogar einen Bußgeldkatalog an