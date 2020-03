Corona-Fälle in Berlin: Acht Menschen gestorben, 1937 infiziert

In Berlin sind bis zum Donnerstag acht Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren.

Die meisten Infizierten - gut ein Viertel - gibt es mit 523 in der Altersgruppe 30-39 Jahre. In der Bezirksstatistik liegt Mitte weiter vorn mit 311 Infizierten. Die wenigsten Fälle gibt es weiter in Marzahn-Hellersdorf (58).

Nach dem aktuellen Wochenbericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso), der am Donnerstag veröffentlicht wurde, sind die Fallzahlen in den vergangenen Tagen weniger stark angestiegen. Allerdings hat sich die Zahl der Todesfälle von Mittwoch auf Donnerstag von vier auf acht verdoppelt.



