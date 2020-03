Berliner Ärztekammer beklagt unübersichtliches Management

Die Präsident der Berliner Ärztekammer hat eine bessere Koordinierung der Beteiligten in der Coronakrise gefordert.

So sei etwa derzeit unklar, wo genau die 160 Ärztinnen und Ärzte, die bislang ihre Hilfe zur Behandlung von Coronavirus-Patienten angeboten haben, tatsächlich gebraucht würden, kritisierte Günther Jonitz am 24. März 2020 im rbb-Inforadio. «In Hamburg gibt es zweimal in der Woche eine Telefonkonferenz, an der selbstverständlich auch die Ärztekammer und die Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Vereinigung mit beteiligt sind, um zusammenzuarbeiten, in Berlin gibt es das nicht», sagte er. Trotz Kontakts zur Gesundheitsverwaltung fehle ihm der Überblick, auch etwa über zuständige Ansprechpartner bei der Senatsverwaltung oder im Krisenstab.