Füchse Berlin: Gehaltsverzicht sei nicht selbstverständlich

Die Profis von Handball-Bundesligist Füchse Berlin verzichten im Zuge der Coronavirus-Krise auf Gehalt. «Ich freue mich, dass wir so unkompliziert eine Lösung mit allen Spielern treffen konnten», sagte Geschäftsführer Bob Hanning in einer Mitteilung am Montag. Der Club habe Kurzarbeitergeld beantragt, hieß es weiter. Die Verantwortlichen hätten die Spieler gebeten, «mit großem Beispiel» voranzugehen. «Für mich ist das keine Selbstverständlichkeit, sondern der Beweis dafür, dass unsere Arbeit in den vergangenen Jahren auf gesunden Wurzeln aufgebaut wurde», sagte Präsident Frank Steffel.

© dpa

Der Verein hofft zudem, dass kein Zuschauer einen Teil des Eintrittsgeldes zurückverlangen wird, sollte die Saison abgebrochen werden. Dazu setzen die Füchse weiter auf die Unterstützung ihrer Sponsoren.

In der Bundesliga hatten zuvor unter anderen die Teams von SC DHfK Leipzig und Frisch Auf Göppingen auf Gehalt verzichtet. «Es haben alle mitgemacht, um dem Verein in dieser Phase erstmal Luft zu verschaffen, um auch weiter handlungsfähig zu sein», sagte Nationalspieler Paul Drux. Der 25-Jährige spielt bereits seit 2011 für die Füchse.

«Ich freue mich darüber, dass sich auch Spieler, die erst seit kurzer Zeit bei uns sind oder deren Verträge nur bis zum Ende der Saison laufen, solidarisch zum Verein bekannt haben», sagte Manager Hanning. «Dies schafft uns jetzt eben gerade diese gewünschte Luft, um bis in den Sommer zu kommen.»

Bei Kurzarbeit übernimmt die Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent. Bundesweit gibt es bereits einen Ansturm von Unternehmen auf das erweiterte Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise.