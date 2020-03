Zweiter Corona-Toter in Berlin

In Berlin gibt es einen weiteren Coronavirus-Toten. Es handele sich um einen 70-jährigen Mann, teilte die Gesundheitsverwaltung am Montag mit. In der vergangenen Woche war bereits ein 95-jähriger Mann gestorben, er hatte schwere Grunderkrankungen. In Berlin haben sich nachweislich 1071 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert (Stand Sonntag).