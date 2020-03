Müller zur Telefonkonferenz mit Merkel: Heftige Diskussion

Bei der Telefonkonferenz der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die neuen Regeln gegen die Corona-Pandemie soll es hoch hergegangen sein. «Es war über mehrere Stunden tatsächlich eine heftige Diskussion», sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) im rbb-«Spezial» am Sonntagabend. Aber sehr einvernehmlich sei dann vereinbart worden, dass man keine komplette Ausgangssperre wolle - weder die Bundesregierung noch die Ministerpräsidenten, meinte Müller. Dennoch müsse es weitere Einschränkungen der Kontakte geben. «Das haben wir miteinander beschlossen bundesweit.»

In Berlin gibt es nach Müllers Einschätzung für die Maßnahmen des Senats eine große Akzeptanz. «Und es funktioniert auch», sagte Müller. Zu den neuen geplanten Ausgangsbeschränkungen sagte er: «Es geht darum, dass man natürlich zur Arbeit kann, man zum Arzt gehen kann, man kann kranke Verwandte besuchen. Aber mal aus reinem Spaß jetzt rausgehen und mal zu gucken, was passiert und sich möglichst mit fünf, sechs Leuten zusammenstellen, das geht eben nicht», so der Regierende Bürgermeister. «Die meisten Menschen haben das verstanden. Für diejenigen, die es nicht verstanden haben, gibt es jetzt diese Regeln.»