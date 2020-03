Ansammlungen über zwei Personen sollen verboten werden

In Berlin sind derzeit 1025 Fälle des Coronavirus bestätigt. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung vom 21. März 2020 hervor. mehr

Der Berliner Senat will wegen der Corona-Krise für Eltern in systemrelevanten Berufen wie Feuerwehr, Pflege und Einzelhandel den Zugang zur Notbetreuung für ihre Kinder erleichtern. mehr

Mit Applaus von den Balkonen und aus geöffeneten Fenstern haben Berliner am Freitagabend in mehreren Stadtteilen den Helfern in der Corona-Krise gedankt. mehr