Corona: Evangelischer Friedhofsverband schließt 46 Friedhöfe

Der Evangelische Friedhofsverband Berlin Stadtmitte (EVFBS) schließt ab Montag seine 46 Friedhöfe, um die weitere Verbreitung des Coronavirus einzuschränken. «Wir sehen uns in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung», sagte der Geschäftsführer Tillmann Wagner am Sonntag. Erdbeisetzungen seien weiter möglich, jedoch gelte für die Trauerfeiern eine Begrenzung auf zehn Menschen. Sie sollen nicht mehr in der Kapelle, sondern unter freiem Himmel abgehalten werden.

Urnenbestattungen sollen möglichst auf einen späteren Termin verschoben werden. Die Schließung der Friedhöfe diene auch deren Schutz. Die Einschränkung des öffentlichen Lebens locke ungebetene Gäste an, die die Anlagen «als Fußballplatz, zum Spielen mit größeren Kindergruppen, als Auslauf für Hunde oder Ersatztoilette zweckentfremden.»

Die Friedhofsverwaltungen bleiben den Angaben zufolge aber telefonisch und via Mail weiter erreichbar. Die betroffenen Friedhöfe liegen in Pankow, Mitte, Reinickendorf, Tiergarten, Wedding Friedrichshain, Hohenschönhausen, Prenzlauer Berg, Weißensee sowie Kreuzberg, Neukölln und Mariendorf.