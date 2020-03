Corona-Infektionen in Berlin: 688

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Berlin ist auf 688 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsverwaltung am Donnerstagabend (Stand: 16.30 Uhr) mit.

389 der mit Sars-CoV-2 Infizierten sind männlich, 299 weiblich. Die meisten Erkrankten sind den Angaben zufolge 30 bis 39 Jahre alt (188), es folgen mit je 127 Fällen die 40 bis 49 und 50 bis 59-Jährigen. Von den Bezirken sind Mitte (114 Fälle), Charlotten-Wilmersdorf (91) und Friedrichshain-Kreuzberg (81) am stärksten betroffen. Am wenigsten bestätigte Infektionen wurden bisher mit 16 in Spandau registriert.

Das Coronavirus, das in Wuhan in China erstmals nachgewiesen wurde und eine Lungenkrankheit auslösen kann, breitet sich aus. Die wichtigsten Fakten zu Covid-19. mehr

© Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

© dpa

Kontakt reduzieren, Abstand halten: Nur so lässt sich die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Doch was bedeutet das genau? Was ist jetzt noch in Ordnung, was nicht mehr? mehr