Corona: Unterstützung für Krankenhäuser und Heime gesucht

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Berlin sucht die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) Verstärkung für Kliniken und Pflegeheime.

Berlinerinnen und Berliner mit einer medizinischen Ausbildung seien aufgerufen, sich an Einrichtungen zu wenden, die zum Qualifikationsprofil passen, teilte die BKG am 19. März 2020 mit. «Die Berliner Krankenhäuser bereiten sich mit allen Kräften auf die zu erwartenden hohen Patientenzahlen wegen des Coronavirus vor.» Dabei sei man auf Unterstützung angewiesen.

Es wird ein hoher Fachkräfte-Bedarf für die Versorgung der Covid-19-Patienten erwartet. Man wolle deshalb alle Möglichkeiten nutzen, das Personal in den Krankenhäusern zu verstärken. Daneben bräuchten auch Pflegeeinrichtungen Unterstützung, um Einweisungen von Bewohnern in Krankenhäuser zu vermeiden.

«Bitte senden Sie per E-Mail alle wesentlichen Daten - Name, Geburtsdatum, Anschrift, Qualifikation und Berufserfahrung - an Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen bzw. an die dortige Personalabteilung», hieß es. Von Anrufen solle man absehen, um die Leitungen nicht zu überlasten. Die Krankenhausgesellschaft machte auf Anfrage keine näheren Angaben zu den erforderlichen Qualifikationen. Die Einrichtungen selbst müssten entscheiden, welche Gruppen eine Unterstützung darstellten.