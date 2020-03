Senatsverwaltung: Regale dürfen auch sonntags befüllt werden

Supermärkte und Lebensmittelhändler in Berlin dürfen ab sofort auch sonntags die Regale auffüllen lassen. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales hat entsprechende Ausnahmen bei den Arbeitszeiten erlassen, wie sie am Mittwoch in einer gesetzlichen Verfügung mitteilte. Diese gelten für den gesamten Handel mit Lebensmitteln, Hygiene- und Medizinprodukten sowie «pandemierelevanter Produkte, die zur Eingrenzung, Bekämpfung und Bewältigung der Pandemie durch Coronavirus (Sars-CoV-2) eingesetzt werden», heißt es in der Verfügung. Sie umfasst Arbeiten wie Produktion, Verpackung und Kommissionierung sowie das Liefern, Entladen und Einräumen der Artikel.

«Das heißt nicht, dass das Verkaufspersonal arbeiten darf», betonte ein Sprecher der Senatsverwaltung. Demnach muss der Handel am Sonntag für Verbraucher weiter geschlossen bleiben. Das könnte sich allerdings in Kürze ändern: Als nächsten Schritt will die Senatsverwaltung das Ladenöffnungsgesetz angehen.

Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Berlin-Brandenburg, glaubt allerdings nicht, dass viele Händler die Möglichkeit nutzen werden. «Das Gros der Supermärkte und Discounter wird nicht mitmachen können und auch nicht wollen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem die großen Märkte bräuchten einen Tag Zeit, um sich hinter den Kulissen wieder neu zu strukturieren, Regale einzuräumen und Kraft für den nächsten Ansturm zu sammeln.

Busch-Petersen begrüßte, dass in Berlin angesichts von Hamsterkäufen zunehmend Supermärkte dazu übergehen, den Verkauf von stark nachgefragte Produkten wie Konserven oder Klopapier nur in handelsüblichen Mengen zuzulassen. Das sei auch eine Frage der Solidarität. Die Händler kämen derzeit kaum hinterher, die Regale nachzufüllen. «Wir suchen derzeit händeringend Hunderte Menschen, die uns beim Kommissionieren helfen», sagte er mit Blick auf die Lager. Er rief Arbeitssuchende dazu auf, sich so schnell wie möglich zu bewerben.