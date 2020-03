Corona-Tests in Berlin: Weniger als fünf Prozent positiv

Berliner Labore haben in der vergangenen Woche 9253 Tests auf das neue Coronavirus durchgeführt. Davon seien 394 positiv ausgefallen, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwoch auf Anfrage mit. Das entspricht einem Anteil von gut vier Prozent. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» darüber berichtet. Es handelt sich nicht nur um Ergebnisse von Berlinern: Auch für Brandenburger und Menschen mit anderen Wohnsitzen würden Tests durchgeführt, hieß es. Die Zahl der bestätigten Fälle in Berlin liegt (Stand Dienstagabend) bei 383.

Laut Gesundheitsverwaltung haben sieben Labore in Berlin derzeit eine Kapazität von 2000 Tests pro Werktag. An einer Ausweitung werde gearbeitet.

Bundesweit liegen die Testkapazitäten laut dem Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, bei etwa 160 000 pro Woche. Die Kapazitäten seien noch weiter zu steigern, zum Beispiel unbürokratisch mit Hilfe des Bereichs Tiermedizin. Das sei möglich, da solche Labore etwa durch die Blauzungenkrankheit auf die Testmethode eingestellt seien.

Wieler bekräftigte, Tests müssten «sehr strategisch» eingesetzt werden: Getestet werden sollen nach Kriterien des RKI nur Patienten, bei denen es geboten ist. Das heißt, dass sie Symptome haben und in einem der Risikogebiete waren oder in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu nachweislich Infizierten hatten. Bei diesen Menschen sei die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie tatsächlich mit Sars-CoV-2 infiziert sind.