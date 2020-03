Familien im Corona-Stress: Kinderschutzbund berät Eltern

Für Familien, die wegen der Coronavirus-Krise unter Druck stehen, bietet der Berliner Kinderschutzbund kostenlose Telefon-Beratung.

«Die aktuelle Situation kann Familien zu Hause vor Krisen stellen», sagte ein Sprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es sei nachvollziehbar, dass die Lage mit geschlossenen Kitas und Schulen sowie der Empfehlung, Großeltern nicht babysitten zu lassen, Stress verursachen könne. Als Unterstützung für Kinder und Familien biete die Einrichtung eine kostenfreie Beratung: Eltern können sich zu den Öffnungszeiten der Beratungsstelle unter der Nummer 030 450812600 melden sowie per E-Mail an info@kinderschutzbund-berlin.de.