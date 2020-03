Müller zur Coronavirus-Krise: «Die Stadt wird anders sein»

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Menschen in der Hauptstadt zum Zusammenhalt in Zeiten der Krise angesichts des Coronavirus aufgerufen. In einer Fernsehansprache sagte er am Montagabend im Rbb: «Die Stadt wird anders sein, aber es bleibt unser Berlin.» Die Menschen in Berlin hätten schon viele schwere Zeiten überstanden. «Der Geist dieser Stadt, gerade in Krisenzeiten stark und solidarisch zu sein (...), diese Berliner Tugenden machen mich zuversichtlich, dass wir die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gemeinsam tragen und ertragen werden.»

© dpa

Müller sagte in seiner Ansprache, alle müssten die «neuen, unvermeidbaren Regeln unseres Zusammenlebens» befolgen. Die Menschen sollten auf so viele soziale Kontakte wie möglich verzichten. Deswegen schließe Berlin «alle nicht zwingend notwendigen Einrichtungen des täglichen und kulturellen Lebens». Er appellierte an Unternehmen, ihre Beschäftigten möglichst zu Hause arbeiten zu lassen. So machten es auch die Verwaltungen.

Der Regierungschef dankte ausdrücklich den vielen «stillen Heldinnen und Helden», die unermüdlich den Dienst an ihren Mitmenschen leisteten, in den Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren, bei der Polizei und Feuerwehr. Der Regierungschef erwähnte unter anderem auch die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr, in Supermärkten und Sozialeinrichtungen. Müller rief dazu auf, Nachbarn zu helfen und allen, die nun besonders auf Unterstützung angewiesen seien.