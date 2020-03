Coronavirus: Halbe Stunde mit Nextbike-Leihrädern kostenlos

Wegen des Coronavirus können Berliner kürzere Strecken in der Stadt von Dienstag an kostenlos mit Rädern aus dem öffentlichen Verleihsystem zurücklegen. Die ersten 30 Minuten der Nextbike-Ausleihe seien bis 19. April kostenfrei, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Montag mit. «Wir wollen den Menschen möglichst viele Optionen bieten, gesund mobil zu bleiben», erklärte Gesundheitssenatorin Regine Günther (Grüne). Möglich ist demnach auch eine mehrfache Nutzung der Räder pro Tag für eine halbe Stunde. Nutzer sollen die Fahrräder an den Nextbike-Stationen abstellen. Stellt man sie anderswo ab, koste das 50 Cent, hieß es. Die Fahrräder lassen sich etwa per App entsperren. Normalerweise kosten die ersten 30 Minuten einen Euro.

