Auch die Tagespflegestellen für Kinder sollen schließen

In Berlin sollen nach den Kitas auch die Kindertagespflegestellen schließen. Das kündigte die Senatorin für Bildung und Familie, Sandra Scheeres (SPD), am Montag an. Angesichts der Corona-Pandemie wolle der Senat die Maßnahme bei seiner Sitzung am Dienstag beschließen. Schulen und Kitas sind berlinweit ab Dienstag bis mindestens zum Ende der Osterferien dicht. Die Tagespflegestellen, in den die Kinder von Tagesmüttern betreut werden, sollen ab Mittwoch schließen. In Berlin werden nach den Daten der Senatsverwaltung für Bildung rund 5700 Kinder in Kindertagespflegestellen betreut.

«Um die Corona-Pandemie einzudämmen, müssen wir die sozialen Kontakte noch weiter reduzieren», sagte Scheeres. «Kindertagespflegestellen betreuen überwiegend kleine Gruppen. Dennoch ist ein Risiko nicht auszuschließen. Wir kommen mit diesem Schritt zugleich der Bitte von vielen Tagesmüttern nach.» Die Schließung sei im Interesse der Gesundheit aller Berlinerinnen und Berliner. Ebenso wie Kitas und Schulen sollen die Tagespflegestellen eine Notbetreuung für Kinder von Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen wie Polizei und Katastrophenschutz anbieten.