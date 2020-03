Coronavirus: Zwei Menschen auf Intensivstation

Zwei Wochen nach dem ersten registrierten Corona-Fall in Berlin ist das Gesundheitssystem von einer Überlastung noch sehr weit entfernt.

Derzeit lägen 16 erkrankte Menschen in Krankenhäusern, 2 davon auf Intensivstationen, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am 16. März 2020 im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. In Berlin gebe es etwa 2000 Betten in den Intensivstationen der Krankenhäuser. Insgesamt seien 283 bestätigte Coronafälle in Berlin bekannt. Ob die am Wochenende eingeleitet drastische Einschränkung des öffentlichen Lebens die Ausbreitung der Infektionen deutlich reduzieren werde, könne man erst in einigen Wochen, kurz vor dem 19. April, genauer sagen, sagte Geisel.