Innenpolitiker sprechen über Coronavirus

Die Gefahr durch das Coronavirus ist heute auch Thema im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Die Koalitionsfraktionen von SPD, Linken und Grünen setzten diesen Punkt kurzfristig auf die Tagesordnung. Dabei wird es voraussichtlich auch um die Arbeit der Polizei im Zusammenhang mit der Epidemie gehen. So war die Polizei am Samstagabend um Hilfe gebeten worden, um die kurzfristige Schließung der Kneipen in Berlin um- und durchzusetzen.