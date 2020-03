Senat: Zahl der Coronavirus-Fälle steigt auf 283

In Berlin hat es am Sonntag nach Angaben des Senats 283 bestätigte Coronavirus-Fälle gegeben - und damit 20 mehr als am Tag zuvor.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt würden 16 Menschen, alle anderen Betroffenen seien häuslich isoliert, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Sonntagabend mitteilte (Stand: Sonntag, den 15. März 2020,16.30 Uhr).

161 der Infizierten seien männlich, 122 weiblich. Die meisten Fälle gibt es in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf (54), Mitte (45), Steglitz-Zehlendorf (34) und Friedrichshain-Kreuzberg (30).

