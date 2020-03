Hertha setzt am Dienstag Teamtraining fort

Mit individuellen Trainingsplänen sind die Profis von Hertha BSC in eine kurze Pause gegangen. Nach der sofortigen Aussetzung des Spielbetriebs der Fußball-Bundesliga wegen der Coronavirus-Pandemie sollen sich weitere Maßnahmen von den Beschlüssen der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Montag ableiten, teilte Hertha am Samstag mit. Der derzeitige Zeitplan sieht vor, dass am Dienstag das Teamtraining fortgesetzt wird. Alle Spieler sind weiter in Berlin.

«Vorausgesetzt, die Liga folgt am Montag der Empfehlung des DFL-Präsidiums, haben wir nun einige Wochen Zeit, die Entwicklungen bezüglich des Virus zu beobachten und dann die Situation neu zu bewerten», hatte Manager Michael Preetz erklärt. Zunächst soll die 1. und 2. Liga bis 2. April pausieren. Bis dahin fällt zunächst nach der Auswärtspartie in Hoffenheim auch das ursprünglich für den kommenden Samstag angesetzte Stadtderby gegen den 1. FC Union Berlin aus.

Die Trainingseinheiten sollen bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Auch alle Medien- und Marketingaktivitäten rund um das Team werden vorerst eingestellt. Hertha bleibe mit den Behörden im intensiven Austausch. Der Verein hatte schon vor einiger Zeit eine Sonderarbeitsgruppe eingerichtet. Mannschaft und Mitarbeiter waren von der medizinischen Abteilung über notwendige Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln informiert worden.