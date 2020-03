Hertha BSC trainiert am Dienstag wieder

Mit individuellen Trainingsplänen sind die Profis von Hertha BSC in eine kurze Pause gegangen. Nach der sofortigen Aussetzung des Spielbetriebs der Fußball-Bundesliga wegen der Coronavirus-Pandemie sollen sich weitere Maßnahmen von den Beschlüssen der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Montag ableiten, teilte Hertha mit. Der derzeitige Zeitplan sieht vor, dass am Dienstag das Teamtraining fortgesetzt wird. Alle Spieler sind weiter in Berlin.

Den Übungseinheiten der Mannschaft von Trainer Alexander Nouri soll auch ein neuer Beschluss des Berliner Senats nicht im Wege stehen. Wie die Behörde am Wochenende beschloss, wird der «Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitnessstudios u. ä. untersagt». Ausnahmen gelten bis zum 19. April in der Hauptstadt vorerst nur für Kaderathleten, die sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten oder Sport mit Tieren, sofern dieser dem Wohl der Tiere dient.

Nach Informationen des Fachmagazins «Kicker» vom Sonntag bekommt Hertha jedoch ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung und kann zumindest wie gewohnt gemeinsam auf dem Gelände im öffentlichen Olympiapark trainieren. Betroffen von dem neuartigen Beschluss ist auch Herthas Partie gegen den FC Augsburg am 11. April im Olympiastadion.

«Vorausgesetzt, die Liga folgt am Montag der Empfehlung des DFL-Präsidiums, haben wir nun einige Wochen Zeit, die Entwicklungen bezüglich des Virus zu beobachten und dann die Situation neu zu bewerten», hatte Manager Michael Preetz erklärt. Zunächst soll die 1. und 2. Liga bis 2. April pausieren. Bis dahin fällt zunächst nach der für Samstag geplanten Auswärtspartie in Hoffenheim auch das ursprünglich für den kommenden Samstag angesetzte Stadtderby gegen den 1. FC Union Berlin aus.

Die Trainingseinheiten sollen bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Auch alle Medien- und Marketingaktivitäten rund um das Team werden vorerst eingestellt. Hertha bleibe mit den Behörden im intensiven Austausch. Der Verein hatte schon vor einiger Zeit eine Sonderarbeitsgruppe eingerichtet. Mannschaft und Mitarbeiter waren von der medizinischen Abteilung über notwendige Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln informiert worden.

Einige Profis gewährten in den sozialen Netzwerken einen kleinen Einblick in den ungewohnten neuen Alltag. Stürmer Krzysztof Piątek zeigte sich bei Instagram zu Hause vor dem Fernseher, Kollege Marius Wolf postete in der Nacht zu Sonntag ein Foto nach einem Sieg beim Playstation-Spiel Fortnite.