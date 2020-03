1. FC Union organisiert Betrieb neu: Team bekommt frei

Nach der sofortigen Aussetzung der Fußball-Bundesliga stellt sich der 1. FC Union Berlin auf die neuen Bedingungen ein. Die Mannschaft bekommt nach einer Informationsrunde am Samstagvormittag zunächst für einige Tage frei, berichtete Club-Präsident Dirk Zingler. Der Verein wolle die DFL-Generalversammlung am Montag sowie die UEFA-Entscheidungen am Dienstag abwarten und dann die nächsten Entscheidungen treffen. «Sicherlich müssen wir auch die allgemeine Entwicklung abwarten», skizzierte der Union-Präsident das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Krise. «Wir sind als Verein gut vorbereitet», betonte Zingler in einem per Twitter veröffentlichten Vereins-Interview.

Die Arbeit der rund 200 festen Mitarbeiter wird umgestellt. «Unser Betrieb ist ja, Fußball zu organisieren. Wenn kein Fußball gespielt wird, heißt das, aus dem Regelbetrieb in einen reduzierten Betrieb zu fahren. Viele Mitarbeiter werden aus dem Homeoffice arbeiten», informierte Zingler. «Sie sollen sich auch ihre Familien konzentrieren und ihre sozialen Kontakte auch wirklich reduzieren.» Natürlich würden alle auf Standby bleiben, um dann sofort wieder einsteigen zu können. Schon die vergangenen Tage seien eine «Herausforderung für alle» beim 1. FC Union gewesen.