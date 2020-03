#WirRettenBerlin_gemeinsam: BVG und Feuerwehr zu Corona

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben die Bevölkerung im Zuge der Coronakrise zu Solidarität aufgerufen. «Bitte unterstützt euch alle gegenseitig in der aktuellen Lage!», twitterte das Unternehmen am Samstagmorgen. Auch die Berliner Feuerwehr richtete unter dem Hashtag #WirRettenBerlin_gemeinsam eine Art Mantra an die Menschen in der Hauptstadt: «Alle getroffenen Maßnahmen helfen, dass die Zahl der Neuinfektionen langsam steigt und das Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen kommt.»

Am Freitag verkündete Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) drastische Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus in der 4-Millionen-Metropole zu verlangsamen. So sollen ab Dienstag Kneipen, Clubs, Bars und Schulen geschlossen werden.