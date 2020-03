Notmütterdienst bittet Studenten und Künstler um Hilfe

Angesichts von Schul- und Kitaschließungen wegen der Coronavirus-Pandemie sucht der Notmütterdienst dringend nach Helfern, die auf Kinder aufpassen wollen. «Wir hatten auch ohne Coronavirus-Krise schon Schwierigkeiten, genügend Betreuungspersonal zu finden, doch jetzt spitzt sich die Lage dramatisch zu», erklärte der Geschäftsführer des Notmütterdienstes in Berlin, Oliver Damian, am Freitag. Ihren Appell richtete die Einrichtung gezielt an Studentinnen und Studenten, aber auch an freiberufliche Künstlerinnen und Künstler. Die Dienste würden bezahlt, hieß es.

