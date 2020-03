Coronavirus: Infiziertenzahl steigt auf 81

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Fälle in Berlin hat im Vergleich zum Vortag einen deutlichen Sprung gemacht. Inzwischen seien 81 Fälle bekannt, teilte die Gesundheitsverwaltung am 11. März 2020 mit.

Am Dienstag war der Stand, dass 58 Menschen in der Hauptstadt mit Sars-CoV-2 infiziert sind. Die meisten Betroffenen kommen aus Charlottenburg-Wilmersdorf (15) und Friedrichshain-Kreuzberg (12). Die übrigen Bezirke haben je unter zehn Fälle. Betroffen sind bislang besonders Menschen zwischen 20 und 49 Jahren. Als besondere Risikogruppe gelten ältere Menschen. In Berlin sind bisher aber lediglich vier Fälle bei Menschen über 60 Jahren erfasst.