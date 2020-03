CDU-Landeschef fordert Absage von Großveranstaltungen

Der CDU-Landeschef Kai Wegner hat Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) aufgefordert, wegen des Coronavirus alle Großveranstaltungen in der Hauptstadt umgehend abzusagen. Dies dürfe nicht weiter aufgeschoben werden, forderte Wegner am Mittwoch. «Das ist ein Gebot der Solidarität, gerade gegenüber den alten und chronisch kranken Mitbürgern, die besonders gefährdet sind.»

Der CDU-Politiker teilte mit: «Ich appelliere dringend an den Regierenden Bürgermeister, sich der verantwortungsvollen Linie der Bundesregierung und anderer Bundesländer anzuschließen.» Die von Müller eingeforderte bundeseinheitliche Linie gebe es in Form der Empfehlung der Bundesregierung und der Entscheidung anderer Bundesländer praktisch schon. «Ich bin mir sicher, dass auch der Berliner Senat nicht an dieser Entscheidung vorbeikommen wird.»