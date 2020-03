Kalayci stellt Coronavirus-Untersuchungsstellen vor

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will am Mittwoch jeweils gemeinsam mit Verantwortlichen die Arbeit der Untersuchungsstellen für Menschen mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion vorstellen. Am Morgen (8.00 Uhr) wird Kalayci zunächst in den DRK Kliniken Berlin Westend erwartet. Eine Stunde später ist ein Besuch im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe geplant, wie ihre Verwaltung mitteilte. «In den Untersuchungsstellen sollen begründete Verdachtsfälle beraten und abgeklärt werden. Begründet bedeutet etwa, Kontakt zu einem bestätigten Fall gehabt zu haben oder in einem Risikogebiet gewesen zu sein und Symptome zu haben», betonte Kalayci. In Berlin gibt es sechs Untersuchungsstellen. Am Donnerstag will die Senatorin zwei weitere Stellen besuchen.

