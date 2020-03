Oberschule wegen Virus noch dicht: Zwei Schulen wieder offen

Die Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain-Kreuzberg bleibt diese Woche wegen des Coronavirus weiter geschlossen. Dort sind eine Lehrkraft und nach derzeitigem Stand eine Schülerin nach einer Südtirol-Skifahrt positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, wie ein Sprecher der Senatsbildungsverwaltung am Montag erklärte. Der Unterricht soll am kommenden Montag (16. März) wieder starten.

In zwei anderen in der vergangenen Woche geschlossenen Berliner Schulen ist das bereits passiert: Die private Metropolitan School habe nach drei Tagen Schließung seit Freitag wieder geöffnet, so der Sprecher. Eine Filiale der Modersohn-Grundschule auf dem Gelände der Lasker-Schule war nur kurzfristig für einen Tag dicht. Die Lage kann sich nach Einschätzung der Senatsverwaltung allerdings täglich ändern.