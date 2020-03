Zahl der Coronavirus-Fälle steigt auf 40

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist in Berlin auf 40 angewachsen. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntag (08. März 2020) mit.

Am Vortag hatte die Zahl der bekannten Fälle noch bei 28 gelegen. Die meisten der neuen Infektionen stünden in Verbindung mit bestätigten Fällen der Vergangenheit. Kontaktpersonen würden derzeit ermittelt, kontaktiert und isoliert. Am Freitag waren alle neu Infizierten zu Hause unter Quarantäne gestellt worden. Das Robert Koch-Institut zählte bis Sonntagmorgen für ganz Deutschland mehr als 840 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2. Außer Sachsen-Anhalt sind mittlerweile alle Bundesländer betroffen.