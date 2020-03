Zahl der Coronavirus-Fälle in Berlin steigt auf 40

Die Vorhersage von Experten scheint sich zu bestätigen: Der neuartige Coronavirus breitet sich weiter aus - auch in Berlin. Dabei macht er auch nicht vor der Polizei Halt. mehr

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen in Berlin ist nach einem Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) auf 15 gestiegen.

Die Charité bekommt Verstärkung: Der landeseigene Klinikkonzern Vivantes öffnet am kommenden Montag zwei Abklärungsstellen für das neue Coronavirus.

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Berlin ist auf 13 gestiegen. Das sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci in der Fragestunde des Abgeordnetenhauses am Donnerstag.