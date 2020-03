Polizist angesteckt: 28. Coronavirus-Fall in Berlin

In Berlin hat sich mutmaßlich der erste Polizist mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte die Polizei am 07. März 2020 über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Der Beamte habe sich nicht im Dienst infiziert und gehöre der 32. Einsatzhundertschaft an, hieß es. Diese sei aktuell in ihrer Unterkunft, der Dienstbetrieb nicht eingeschränkt. «Die Amtsärztin veranlasst in ihrer Zuständigkeit weiteres.»

28. Infektionsfälle in Berlin

Nach Angaben der Senatsverwaltung für Gesundheit handelt es sich bei dem Polizisten um den insgesamt 28. Infektionsfall in Berlin. Am Morgen waren es zunächst noch 24 Fälle, am Freitag 19 gewesen. Der Mann komme aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg und befinde sich inzwischen in häuslicher Isolation.