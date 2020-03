Schülerin und zwei Männer unter neuen Fällen

Nach dem jüngsten Anstieg der Fälle von Infizierten mit den neuartigen Coronavirus in Berlin hat die Senatsgesundheitsverwaltung Details zu den Erkrankten bekannt gegeben.

Der zehnte Fall ist den Angaben zufolge eine Schülerin aus Friedrichshain-Kreuzberg. Sie hatte Kontakt zu einem Lehrer aus Marzahn-Hellersdorf, der in Italien war und im Krankenhaus liegt. Er wurde als zweiter Fall in Berlin gemeldet. Der elfte Fall ist ein Mann aus Friedrichshain-Kreuzberg, der in Verbindung steht zu dem ersten in Berlin bekannt gewordenen Fall. Der zwölfte Fall ist ein Mann in Reinickendorf. Über den 13. Fall ist noch nichts bekannt.

Am Sonntag war der erste bestätigte Fall in Berlin bekannt geworden. In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts inzwischen 349 Infektionen nachgewiesen. Das sind rund einhundert bestätigte Fälle mehr als noch am Mittwoch. Viele Patienten sind inzwischen wieder gesund. Ein Todesfall wurde bisher nicht erfasst. Die Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain, an der der erkrankte Lehrer arbeitete, bleibt bis zum 16. März geschlossen. Die private Metropolitan School in Mitte kann dagegen wieder öffnen. Der Test einer Kontaktperson eines infizierten Berliners zeigte keine Infektion.